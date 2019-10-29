韓國瑜27日晚間參加青年政策論壇，被問到若當選後是否會簽署兩岸「和平協議」，韓國瑜沒有正面答覆。不過國民黨前立委蔡正元在臉書表示，兩岸和平協議最早是由前總統陳水扁提出的建議，「很不可取！」

韓國瑜27日晚上在台北出席北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下民眾對談。韓國瑜向在場的青年表示，謝謝年輕朋友犧牲寶貴假日前來，他也很開心能跟年輕朋友相聚。他說，「你可以討厭我，也可以不要投給我，但麻煩必須了解我，我是最關心年輕人的總統候選人」。

根據中央社報導，對於若當選後是否會簽署兩岸「和平協議」，韓國瑜沒有正面答覆，但他表示，一定要捍衛中華民國主權，兩岸要恢復對話。並且，韓國瑜說，台灣的民主化經驗可以提供中國大陸政治改革做參考，只有中國大陸民主化才能真正確保兩岸和平相處。

關於「和平協議」議題，前國民黨立法委員蔡正元在臉書表示，兩岸和平協議最早是由前總統陳水扁提出的建議。蔡正元更爆料，陳水扁那個和平協議，「很不可取！」

根據中央社2004年2月3日報導，陳水扁總統當天在總統府中外記者會中，提出參照中東國家和朝鮮半島等歷史著名的和平架構協議模式，由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「一個原則、四大議題」進行正式談判。

陳總統當時說明，「一個原則」是確立和平原則；「四大議題」為建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突等。

(中時電子報)