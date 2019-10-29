美國海軍約翰馬侃號（USS John S. McCain,DDG-56）的維修工作終於完成，該艦在2017年發生碰撞事故，造成10名水手死亡，以及數億美元的損失。目前馬侃號正在進行全性能測試，只要通過了就能返回現役。

美國海軍時報(Navytimes)報導，2017年8月21日，馬侃號在新加坡附近與一艘民用油輪發生碰撞，主要損壞點在艦身水線以下的居住區。之後該艦由拖船送回美國修復。美國海軍宣布，馬侃號與船員們將要進行海上數月的測試任務，以證明該船已完全恢復作戰狀態，在將要測試的項目中，包括導航、損害控制、機械、電氣系統，以及戰鬥系統、通信和推進。

海軍說，在大修的這段時間，馬侃號對於電腦]網路、天線系統、雷達陣列、作戰武器系統和停泊輔助設備也進行了升級，以確保艦船的性能提供，以及航行的安全。

美國海軍第15驅逐艦隊司令史蒂文‧戴蒙斯上校(Capt. Steven DeMoss )表示：「馬侃號已蓄勢待發，隨時準備為自由和開放的印太地區發揮戰鬥力。」

美國海軍在2017發生兩起重大的驅逐艦撞船事故，一起是6月份，費茲傑羅號(USS Fitzgerald DDG-62)在日本東京灣海域與貨櫃輪相撞，上層結構嚴重損壞，造成7名水手喪生，另一起就是馬侃號在8月21日與大型油輪「阿爾尼克MC號」（Alnic MC）相撞，導致10名水手喪生。

2017年6月與貨櫃輪碰撞的費茲傑羅號，上層部分受損嚴重，如今仍在修復。(圖/美國海軍)

與費茲傑羅號受損在上層結構、艦橋、相陣雷達與電子系統相比，馬侃號的修理難度較低，不過馬侃號要修復仍然不容易，據「防衛新聞」(Defense News)在7月的報導，修船技師發現，馬侃號的左舷軸也有扭曲，必須換掉。

兩起事故導致當時的美國第七艦隊司令，副海軍上將歐柯因(Joseph Aucoin)遭解除了職務，也被檢討美國艦隊人力出了什麼問題。

美國海軍官方的報告指出，過於繁重的船務工作，以及缺乏培訓與相互溝通，是造成撞船的主因。

(中時電子報)