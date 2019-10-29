不少民眾今天下午路過台南市長榮地下道周邊，會發現長榮地下道已經封閉了，為了配合鐵路地下化工程施工，今(29)日下午1時起，長榮地下道封閉進行鋼便橋與相關工程施作，封閉工期長達12個月，為降低施工期間交通衝擊，市府相關單位研擬各項改道措施，並舉行多場施工說明會向民眾說明，建議用路人依大範圍與局部改道動線行駛，也可收聽警廣，掌握即時交通路況，避開壅塞路段，相關改道資訊可於台南市政府交通局社群平台查詢。

台南市長黃偉哲表示，長榮地下道為北區與東區重要交通要道，今日下午1時起封閉為配合鐵路地下化施工，不得已需封閉長達12個月。為了降低封閉期間對民眾造成的不便，已要求交通局審慎評估周邊交通衝擊，並對用路人提出完整的說明及宣導，也要求鐵道局進行多次現勘，仔細檢視現場告示及視覺輔助標示，以利用路人改道，並指示警察局與交通部鐵道局加強重要路口交通指揮。

交通局長王銘德表示，長榮地下道因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎並逐步施作鋼便橋。交通局已請工程主辦機關–交通部鐵道局全力施作以縮短工期，期待能儘速開放用路人通行。

地下道封閉期間，將以周邊開元路、公園路、中華北路及前鋒路等主要道路辦理大範圍改道，另以實踐街、北門路、北園街及周邊巷道作為局部改道動線，並於沿線設置75面導引牌面，也會在重要交通結點派出18位義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，盡量避免車流湧入地下道周邊造成臨近道路壅塞。

此外，交通局為了解決施工期間造成鄰近居民停車不便的問題，在全面盤點鄰近閒置空地後，已於精忠街北側至和緯路一段空地設置100席汽車位，增加臨近居民的停車供給。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。後續將隨時檢視各項交維措施之妥善，將施工所造成交通衝擊降至最低。長榮地下道封閉施工期間有任何問題，民眾可直接洽詢工程主辦單位：交通部鐵道局中部工程處第五工務段(電話：06-2605590）。

(中時 )