83歲男星謝賢是藝人謝霆鋒、謝婷婷的父親，今(29日)傳出謝賢深夜因「腦梗離世」 ，讓不少粉絲十分震驚，陸媒稍早求證英皇娛樂，對方表示謝賢非常健康，稍早還在跟朋友吃飯，不用擔心，另有媒體致電謝賢，對方中氣十足說在忙，便掛上電話，親自撇清了烏龍死訊。

謝賢最近跟前妻甄珍上演大復合，還有傳聞兩人打算到法國巴黎再婚，謝霆鋒早先代父親澄清，直指是「胡扯」，但也表示父親已經長大了，「他想怎樣就怎樣」。據《新浪娛樂》報導，身體健朗的謝賢最近在網上傳出驟逝，文章標題寫道「83歲謝賢血液粘如粥，深夜腦梗離世，謝霆鋒和妹妹大哭，甄珍在病房不能出現」，已吸引近65萬次點閱。

對此，英皇工作人員闢謠說：「假的」，《東網》打給謝賢本人，他沒等記者說完問題，就霸氣說：「喂，我現在在忙呀，不講了，Byebye！」，謝霆鋒經紀人霍汶希也說，謝賢正忙跟朋友吃飯，身體狀況沒問題，感謝大家關心。

(中時電子報)