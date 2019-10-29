陳怡樺宣布不選立委，完全是顧慮老父身體和孩子丈夫。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南最美鎮代陳怡樺，27日在臉書宣布不參選立委後，仍有部份外界聲音質疑陳怡樺是受了柯辦壓力棄選。陳怡樺29日下午接受本報記者獨家專訪時強調，她從沒和柯辦任何人接觸，何來壓力？她完全是顧慮到父親身體健康、2個孩子以及老公，才決定不選，她是自行決定，連老公事前都不知道，她宣布不選後，確實是鬆了一口氣，所以才很高興地在臉書宣布，「老公！我回來了！」

陳怡樺說，前些日子，老公要帶2個小孩到台南露營，念國一的大兒子臨行前一晚求她，「陪他去露營好不好？不要再去『凍選』了，她聽完心裡很酸，還得騙孩子，「忙完就趕到台南陪他們露營。」最後她食言了，也讓她決定不選來彌補孩子。

陳怡樺原本只是一個家庭主婦，婚後就全心在家相父教子，去年父親陳冠興的一段話，才促成她以政治素人參選竹南鎮代。陳父是竹南鎮農會3屆總幹事及1屆理事長，母親曾貴蘭更是連續3屆的竹南鎮代表，父母希望陳怡樺出來參政，不無家族傳承的意味，希望家族中有人繼續來為鄉親服務。

陳怡樺的個性豪邁四海，父母認為可以接棒，除了父母將過去累積的政治人脈全力拉抬輔選，也靠著自己的誠懇勤奮，以半年時間跑遍選區的8個里，並且前後3遍地毯式挨家挨戶的拜票，還跟著垃圾車後面發選舉紙巾，讓許多長輩認識她，進而投票給她，結果一舉創下全苗栗得票最高的鎮民代表，得票數5345，足夠當選一席縣議員。

陳冠興全力替女兒助選，雖然喜見女兒以最高票當選，但卻也發現自己胃部出現腫瘤，經送台大醫院開刀住院治療一個月後病況穩定，陳怡樺從每週1次到最近改成每3週一次，都要親自陪著父親到台大回診追蹤，陳怡樺深知父親的個性，如果她真的要參選立委，父親一定是全力操盤，她不忍父親身體為她勞累，也成了她不選的最大因素。

支持者也分成2派意見，支持參選的民眾告訴陳怡樺要世代交替，疼愛陳怡樺的長者也勸她要再深蹲一下，才能跳得更高，陳怡樺也自我分析，自己的經驗資歷夠嗎？是不是還要再多歷練一下？

去年，陳怡樺決定要選鎮代，公婆是全力支持，但老公起初是因不捨得陳怡樺得在外奔波，並未表態，但後來看陳怡樺全心投入後，反而扮成最佳奶爸，全心照顧2個小孩，默默地支持著妻子，陳怡樺老公從陳怡樺到桃園參加昇旗典禮後，一度深信老婆要選立委了，當得知老婆不選，表面上雖然不動聲色，但陳怡樺知道老公也鬆了一口氣，所以才在臉書上向老公撒嬌說：「老公！我回來了」。

(中時 )