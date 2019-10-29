今年度已接近尾聲，依《勞基法》規定，勞工符合法定年資時，應給予法定日數的特別休假，且應由勞工排定，維護勞動力並落實勞工休息權。勞工局表示，年度終結或契約終止時，若尚有未休畢的特別休假，應折發工資；勞雇雙方協商同意後，可遞延至次一年度實施。

勞工局長吳威志表示，如事業單位採用曆年制（每年1月1日至12月31日），有勞工至2019年12月31日結束時，尚有2.5日未休畢的特休，雙方協商同意後，可將未休畢的特休遞延至次一年度（2020年1月1日至12月31日）實施。

但若未經雙方同意遞延，雇主應折發2.5日應休未休的工資給勞工；如在2020年12月31日結束時，勞工遞延的2.5日特休尚有0.5日未休畢，雇主應折發0.5日應休未休工資，不得再次協商遞延。

此外，如事業單位採用週年制（自勞工受僱當日起算每一週年期間，但工作6個月以上未滿1年者，工作滿6個月後，取得3日特別休假時起算6個月期間），有勞工自2017年10月31日到職，至2018年10月31日年資滿1年，自2018年11月1日至2019年10月31日有7日特休。

此外，若勞工至2019年10月31日結束時，仍有3日特休未休，經雙方協商同意後，可將未休畢的特休遞延至次一年度（2019年11月1日至2020年10月31日）實施。

如未經雙方同意遞延，雇主應折發3日應休未休工資給勞工；若至2020年10月31日結束時，勞工遞延的3日特休中，尚有1.5日未休畢，雇主應折發1.5日應休未休工資，不得再次協商遞延。

(中時 )