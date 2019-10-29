謝娜當時產後復出節目十分興奮。（圖／中天提供）

由『快樂家族』共同主持的《快樂大本營》要在中天綜合台播出。

即將在中天綜合台播出的《快樂大本營》，是超過20年的綜藝節目，相較於螢光幕前的高調，主持群的感情生活一向神祕低調，唯一大曬恩愛的就只有謝娜。總是嘻嘻哈哈的謝娜，與歌手老公張杰就是在《快樂大本營》結緣，謝娜還自曝：「老公是我自己追來的，我就約了杰哥，問他要不試下唄，我風趣幽默，接觸就知道。」結果張杰想了一整晚，才答應了謝娜。

謝娜和張杰相戀近12年，謝娜在前年成為一對雙胞胎的媽媽，但也因為懷孕短暫離開主持行列，讓她在復出時更覺得離不開《快樂大本營》了，甚至激動的說：「我能再跟大家一起開場，真的好感動，連在家看電視，都會跟著喊『我們是快樂家族』，真的跟神經病一樣。」何炅笑說：「我以為當媽後的妳，會像仙女一樣，沒想到妳卻像從石頭炸出來的孫悟空。」

閨密蔡少芬更感性對謝娜說：「妳是兩個女兒的媽了，妳要好好保護自己，不能生病，因為你還要保護她們兩個。」沒想到謝娜竟說：「啊？要不要這麼誇張？」當場破壞氣氛，更讓蔡少芬追打：「為什麼每次見到妳，都這麼想扁妳？」逗趣的互動笑翻全場。

本身就是快樂來源的謝娜，在《快樂大本營》中，是不可或缺的重要角色，卻曾讓「黑粉」直指：「當媽了還這麼嘻嘻哈哈不好吧？」不過謝娜可不是省油的燈，回嗆：「當媽怎就不能嘻嘻哈哈了呢？幹嘛總把女人設界線？」這也讓何炅表示：「娜娜平時瘋癲個什麼樣，像個大男人，只有碰上張杰，才會安靜的變小女人。」

更多精彩內容敬請鎖定11月2日起，中天綜合台每週六晚間10點《快樂大本營》

(中時電子報)