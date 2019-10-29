蔡英文總統29日出席「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，台灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場，這樣的企業精神也是台灣走向創新經濟的優勢。（鄧博仁攝）

蔡英文總統29日出席「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，台灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場，這樣的企業精神也是台灣走向創新經濟的優勢。

全國中小企業總會理事長李育家在致詞時表示，從政府的政策中，中小企業可以感受到政府的關注，「這次總統大選我們全力支持總統繼續連任」，祝福總統蔡英文高票連任，繼續支持中小企業的發展。

(中時 )