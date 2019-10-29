蔡英文：政府會帶領中小企業開拓國際市場 17:072019/10/29 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統29日出席「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，台灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場，這樣的企業精神也是台灣走向創新經濟的優勢。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統29日出席「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，台灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場，這樣的企業精神也是台灣走向創新經濟的優勢。（鄧博仁攝） 蔡英文總統29日出席「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎頒獎典禮」，他表示，台灣的中小企業靠著專業和拚勁，征服了全世界的市場，這樣的企業精神也是台灣走向創新經濟的優勢。 全國中小企業總會理事長李育家在致詞時表示，從政府的政策中，中小企業可以感受到政府的關注，「這次總統大選我們全力支持總統繼續連任」，祝福總統蔡英文高票連任，繼續支持中小企業的發展。 (中時 ) #企業 #蔡英文 #磐石獎 #市場 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 15:282019/10/25 政治 新黨慶光復節 舉行「庶民起義 台灣再光復」大會 21:262019/10/25 政治 新黨慶光復 高喊下架民進黨 04:092019/10/26 兩岸新聞 小英政大人事檔案「絕對機密」 林環牆列兩大問題砲轟 09:332019/10/27 政治 喊台灣人沒有分裂本錢？他揭開蔡英文不敢面對的事 14:112019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 蔡英文民調 創近三年來新高 09:542019/10/28 政治 蔡英文「論文門」2成4民眾認為「有問題」 10:512019/10/28 政治 最新民調 蔡英文、韓國瑜差距縮小逾5％ 11:172019/10/28 政治 韓蔡民調拉近 蔡：參考 12:442019/10/29 政治 政治熱門新聞 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 3大關鍵 黃暐瀚：韓要逆轉勝了！ - 政治 王金平沒那麼簡單！她曝韓將陷險境 - 政治 韓國瑜彰化造勢空拍圖 讓韓黑全都嚇傻！ - 政治 韓市政0分？高雄人一張圖神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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