博士助聽器公益捐贈弘道老人福利基金會20台助聽器助弱勢長輩重新聽見聲音。（馮惠宜攝）

根據2017年世界衛生組織(WHO)指出65歲以上長者每3位中就有1位出現聽損情形，唯弘道老人福利基金會推動「守護聽力計畫」經5個月為弘道服務的長輩進行聽力篩檢，竟發現高達70％的長輩有聽力受損，比WHO公布數據還嚴重，弘道基金會29日公開呼籲長輩與民眾重視聽力問題；88歲的鄒爺爺這兩三年飽受聽障之苦，經篩檢並配載助聽器後，如今不再需要別人陪，恢復到可以自己生活。

弘道老人福利基金會2019年推動「守護聽力計畫」偕同華科事業群慈善基金會，今年5月起從宜蘭到屏東進行9場巡迴篩檢，總共有347位弘道關懷服務長輩接受聽力篩檢，發現高達243位、70％的長輩有輕、中、重度聽損，更有高達254位、74％是第一次接受聽力篩檢。而除了篩檢外，也結合聽力師，向長輩宣導聽覺照顧的重要性與預防方法。

弘道老人福利基金會執行秘書林博樺表示，這次發現長輩聽損比例高原因，來自篩檢長輩多為偏鄉或弱勢長輩對於聽力保健觀念弱，發現耳朵不舒服或聽不見或有細菌感染時容易忽略而讓聽力問題漸漸嚴重。

他強調，老人家一旦聽力損失造成重聽，不僅會聽不清楚、聽不見造成溝通障礙而已，更可能因此與外界減少互動造成腦部退化而出現失智情形，甚至因為聽不到外面提醒聲音而易產生跌倒意外，此外也會因為聽不見而對於語言辭彙的理解能力也退化了等等，造成的影響力不可輕忽。

因此弘道基金會希望藉由推動「守護聽力計畫」讓家人與長輩們不再忽略聽力問題，只要正確的耳朵清潔觀念、降低長期曝露在噪音中、睡眠充足避免過勞、耳鳴或不舒服時及早就醫、50歲以上建議每年定期接受聽力篩檢即可預防聽損。

弘道呼籲，如家中長輩講話很大聲、雞同鴨講、電話響了很久都不接或看電視音量調很大聲等等，都可能潛藏聽力損失危機，除陪伴長輩就醫接受適合的治療或配戴適合的輔具助聽器外，也能有更多的理解與體諒。

(中時 )