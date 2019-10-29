蘆竹1民眾騎摩托車卻遭以併排開單，高達2400元。（褚春來提供／甘嘉雯桃園傳真）

接小孩摩托車暫停遭開2400元！市議員褚春來出示1張罰單，民眾將摩托車放在停車格外，問警局長陳國進這要用什麼開單？陳國進說，沒有機車併排，其他的分局長也不甚清楚該用什麼開罰，褚春來說，警察竟以道路交通管理處罰條例第56條第2規定「併排停車」開單舉發，罰款2400元，「是不是太重？」

桃園區民生路平均1天正常開單67張，萬美玲議員指出，特定時段竟開出上百張，太過誇張，舉發交通違規案年年增加，千萬不要為了增加歲收，把市民當作提款機，而警局編列3980萬元委外處理罰單，「有業績壓力嗎？」

黃婉如議員表示，警察白天業務太繁忙，因此晚上、甚至半夜出來開單，敢說沒有開單業績壓力的分局長站起來？議場一陣尷尬。

警方表示，開立違規均由員警親自處理，僅有列印及郵寄才委外處理，平均1個月花費約100萬元，1年約1200萬元，縱使編列3980萬元也沒有用完。

國民黨團說，根據審計處去年決算報告，警察局預算8.1億元、決算10億元，交通裁決所預算3.4億元、決算4.8億元，合計交通違規超收3.3億元，從2015年70萬8704件、2016年75萬5879件、2017年87萬3053件、2018年94萬8629件、今年1~9月81萬7978件數來看，不得不質疑，桃園市負債逐年暴增，要靠罰單填補。

警局表示，他們還是以勸導為主，檢舉達人檢舉並沒有獎金，2018年受理檢舉案共23萬2985張罰單，舉發19萬9452張，而有3萬3533張不予舉發。

(中時 )