總統科學獎今(29)日舉行頒獎典禮，三名獲獎人分別是中研院院士李遠鵬為「數理科學組」得主、「生命科學組」為中研院院士陳垣崇，「應用科學組」為中研院院士魏福全，總統蔡英文致詞時表示，每位得獎人的卓越研究成果，都對台灣學術界帶來非常大的貢獻，更盼各位院士持續給政府助力，一起未來台灣創造豐碩成果。

總統科學獎自2001年舉辦，每兩年頒發一次，而總統科學獎委員會由中研院院長擔任召集人、科技部部長擔任副召集人，以及產官學研界專家學者等15名委員組成，經遴選小組審查與聯席委員會討論後，選出3名得獎人。為表彰得獎人貢獻，總統蔡英文今日親自頒獎，每名得獎人獲得獎狀1幀、獎座1座及獎金新台幣200萬元。

總統蔡英文在致詞表示，總統科學獎自2001年設立，迄今已邁入第10年，每位得獎人的卓越研究成果，都對台灣學術界帶來非常大的貢獻，其研究成果也展現科技得以照顧人類，都是台灣的典範與榮耀，未來將會強化培養年輕世代科研人才，加速科技應用產業化，更盼各位院士持續給政府助力，一起未來台灣創造豐碩成果。

李遠鵬為前中研院院長李遠哲胞弟，畢業於台大化學系，後前往美國加州大學柏克萊分校攻讀化學博士，現職為交通大學應用化學系講座教授，專長為物理化學、自由基光譜學等。重要研究成果包括步進式掃瞄時間解析霍式紅外氣態光譜技術、固體仲氫間質隔離技術等。

陳垣崇是台大醫學院醫學系學士、美國哥倫比亞大學人類遺傳系博士，現任中研院生物醫學科學研究所客座講座，專長為基因體醫學與轉譯醫學。陳垣崇研發出診斷及治療代謝性遺傳疾病方法，有效治療以往無法醫治罕見疾病，並找出藥物不良反應的易感性基因，促使全球在藥物的使用更為安全。

魏福全是高雄醫學院醫學系學士，現任長庚大學醫學院特聘講座教授，專長顯微重建及異體複合組織移植，40年來帶領致力於自體及異體組織移植的相關基礎與臨床研究，在國際外科界受到高度推崇，他與其團隊以所發展的重建手術，已挽救了3萬多名病患。

(旺報 )