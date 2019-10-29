花蓮觀光大突破！由韓籍易斯達航空設立的花蓮－仁川定期包機於29日上午飛抵，189名韓客在噴水車水柱歡迎下踏入花蓮土地。航班每周3次往返兩地，11月更加碼直飛釜山，接起觀光天際線，預估到訪韓客將增加60％，帶來每周數十萬的觀光產值。
花蓮副縣長蔡運煌表示，面對陸客緊縮困境，縣府積極拓展客源，提出「振興花蓮國際機場活水計畫」，增加旅遊補貼誘因吸引旅客。觀光處長唐玉書表示，韓客其實很喜歡花蓮，但行程多當天來回，無法留住觀光財，經赴韓拜會後促成直航，透過直飛增加產值。
唐玉書提到，航線由可搭載189人的737-800機型於每周2、4、6日往返，上午8時於韓國仁川起飛，10時抵達花蓮後，11時返程歸韓，首波暫定15個航次，未來班次也正陸續申請中。易斯達航空更於11月10日至月底的周日，規劃直飛釜山包機，於上午12時飛韓，並於午間2時返回花蓮。
首航帶來4團不同行程的韓客，預計前往七星潭、太魯閣與北部等地。首度來台的金氏一家表示，在韓國電視常可見太魯閣美景，早想來台飽覽峽谷風光，對芒果與小籠包情有獨鍾。
除航空外，縣府投入尋覓海上運具客源，12月將迎來1500位搭乘詩歌達新浪漫號的韓客，翌年4月再添1900人次遊花。因應韓客來訪，花蓮公共運輸也新增15處智慧站牌與20座電子諮詢服務站，提供賓至如歸的韓語資訊查。
(中時 )
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