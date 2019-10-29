2019年中職年度頒獎典禮今晚登場，除了有投打的個人獎項外，還有最佳最佳九人暨最佳指定打擊、金手套獎得主，也會頒發年度總冠軍、最佳總教練，除此之外重頭戲年度三大獎——最佳新人獎、最佳進步獎以及年度最有價值球員表定陸續於7點半揭曉，最後將為世界12強賽中華隊舉行壯行儀式。

典禮將從晚間6點半開始，以「Fight for Taiwan」為主題舉辦年度頒獎典禮，電視由Eleven Sports轉播，CPBL TV也在網路上同步轉播。

《2019年中職投打個人獎》

勝投王：李茲 （Lamigo桃猿）

自責分率王：羅力 （富邦悍將）

三振王：李茲 （Lamigo桃猿）

中繼王：黃子鵬 （Lamigo桃猿）

救援王：陳韻文（統一獅）

盜壘王：王威晨（中信兄弟）

打點王：林益全 （富邦悍將）

安打王：朱育賢 （Lamigo桃猿）

全壘打：朱育賢 （Lamigo桃猿）

打擊王：林立（Lamigo桃猿）

《最佳進步獎入圍》：林立、陳仕朋、吳東融

《2019年中職年度金手套獎》

投 手：鄭凱文（中信兄弟）

捕 手：林泓育（Lamigo桃猿）

一壘手：陳俊秀（Lamigo桃猿）

二壘手：吳東融（中信兄弟）

三壘手：王威晨（中信兄弟）

游擊手：王勝偉（中信兄弟）

外野手：蘇智傑（統一獅）、張志豪（中信兄弟）、林哲瑄（富邦悍將）

《最佳新人獎入圍》：林靖凱、陳晨威、廖乙忠

《2019年中職年度最佳九人暨最佳指定打擊》

投 手：羅力（富邦悍將）

捕 手：林泓育（Lamigo桃猿）

一壘手：陳俊秀（Lamigo桃猿）

二壘手：郭嚴文（Lamigo桃猿）

三壘手：林立（Lamigo桃猿）

游擊手：林承飛（Lamigo桃猿）

外野手：蘇智傑（統一獅）、詹子賢（中信兄弟）、藍寅倫（Lamigo桃猿）

指定打擊：胡金龍（富邦悍將）

《東山再起獎》：潘威倫

《年度最有價值球員入圍》：朱育賢、林泓育、陳俊秀

(中時電子報)