「歐洲影展」中13部精選好片將於12月於文化電影院播映，文化局長江躍辰力邀民眾一同來觀賞。（杰德創意影音管理股份有限公司提供／王昱凱花蓮傳真）

文化電影院11月將帶來多部精彩作品，《我的嗝嗝老師》勵志敘述主角不畏懼自身妥瑞氏症疾病，成為教師後獲得學生認可，最終戰勝先天疾病的感人故事。（花蓮文化局提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮文化局圖書館文化電影院因館內整修停映一整月，日前終於完工，11月將帶來9部精彩電影。圖書資訊科長楊淑梅表示，目前局內與東部資源中心共有3500多部收藏電影，歡迎民眾前來觀賞。文化局長江躍辰則提到12月「歐洲影展」活動將展出13部作品、嗨完今年。

文化電影院於2004年啟用，每周六、日放映館藏電影，但9月底因圖書館修繕工程封館一個月，10月播映好片也全數告吹，不少民眾難掩失望向館方表示，希望工期早日結束，周末想看部好片。

文化電影院11月重新開播，準時於假日上午9時半帶來溫馨勵志的《攻其不備》，不畏先天疾病勇敢追夢的《我的嗝嗝老師》與打破冷漠內心與人互動的《明天別再來敲門》等精選電影。

楊淑梅表示，文化電影院可提供62人享受舒適影音體驗，目前公播版電影計有1652部，家用版則藏1851部，可於視聽專區觀覽，更可借回家觀賞，每月播映電影盡量不重複，挑選女權、環保與時事等多面向題材，暑期更貼心以卡通為主，造福兒童族群。

江躍辰提到，由歐洲經貿辦事處與杰德影音共同舉辦的「歐洲影展」參展電影也將於12月挑選來芬蘭、德國、義大利與奧地利等13個國家好片於文化電影院播放，喜歡歐洲文藝風格電影的民眾千萬不能錯過。

(中時 )