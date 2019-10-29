金大校長陳建民（中）、縣府工策會總幹事吳伯揚（右）與宏達電副總經理李文材（左）出席啟動儀式。（李金生攝）

期待這座教育展示體驗場域協助開發特色教學，成為培育各學系專業人才的搖籃。（李金生攝）

金大希望在完成電競中心智慧教室建置後，未來更進一步與宏達電簽訂產學合作協議，共同朝培育虛擬實境科技人才的目標邁進。（李金生攝）

國立金門大學與宏達電、京承科技合作建置，全國大專院校中首座混合實境暨電子競技中心今（29）日正式啟用。校長陳建民強調，電競中心不只是打電玩，期待這座教育展示體驗場域協助開發特色教學，成為培育各學系專業人才的搖籃。

金大指出，虛擬實境和電競產業的快速發展下，已在生活、娛樂、商業以及教育方面帶來改變，該校建置這所整合虛擬實境（VR）、混合實境（MR）以及電子競技（eSport）的3個應用環境空間，目的是希望學子在使用和接觸的過程中，得到一些全新的啟示和創意。

陳建民校長指出，VR與MR學習場域是由宏達電(HTC)及京承科技共同合作建置，導入最新的混合實境與震動地板技術，讓參與者在使用過程中有強烈的體驗效果，而eSport電子競技的使用環境則是以彎管水冷電腦主機建置，未來更將導入專業認證，提供更多專業人才培育的教學環境。

陳建民強調，混合實境暨電子競技中心的啟用將整合金門大學各系特色，開發相關特色教學應用，包括虛擬實境的觀光導覽、電子商務、體育業競技、醫療照護、建築景觀等教學在內，讓學生經由體驗取得更好的學習效果。

校方也期待在完成電競中心智慧教室建置後，未來更進一步與宏達電簽訂產學合作協議，共同朝培育虛擬實境科技人才的目標邁進。

縣府工商策進會副總幹事吳伯揚則表示，透過專業技術的培養及產業環境優化與建置，將有助於金門產業發展環境的改善，而金大導入創新科技於教學與研究空間，也有助於學子們在專業技術上的養成，以及未來產業大環境的塑造。

宏達電副總經理李文材則指出，虛擬實境未來將與5G、人工智慧、區塊鏈等技術並列影響人類生活方式的關鍵科技。其中虛擬實境的應用對於未來各種專業養成的速度，將帶來突破性的進展，期待今後與金大攜手在科技領域協力深耕。

(中時 )