澳洲一家律師事務所今天表示，數萬名澳洲人因化學物質汙染土地，將對政府提出訴訟。好萊塢電影「永不妥協」本尊、美國環保鬥士柏克維奇也出面力挺受害者。

澳洲廣播公司（ABC）指出，本案將成為澳洲歷來最大規模的集體訴訟。

法新社報導，涉及本案的化學品名為全氟及多氟烷基物質（PFAS）。這類物質存在於消防泡沫內，疑似與某些癌症有關。澳洲多處陸軍基地和消防局曾於1970至2000年代使用。

澳洲律師事務所Shine Lawyers表示，將代表8處國防部門重要基地的附近居民提出集體訴訟。

首席律師艾沃德（Joshua Aylward）指出，PFAS已「滲入」澳洲多個社區的環境。

他說：「我花很多時間陪伴哭泣的人們，他們發現自己的水源被汙染了，而且他們已經喝了好幾年。居民得知孩子血液內（的PFAS）含量異常地高，他們真的很擔心家人。」

律師事務所指出，若打贏集體訴訟，在受PFAS污染土地上居住或工作的多達4萬人，都可能獲得政府賠償資格。

美國環保鬥士柏克維奇（Erin Brockovich）也支持採取行動，上週她並和西澳省（Western Australia）受害居民會面。

柏克維奇告訴ABC：「科學顯示這類化學物質會致癌，這很可怕，我們全都應該關切。」

柏克維奇曾就加州天然氣管線汙染飲用水事件發動法律戰，以此廣為人知。她的故事還登上好萊塢大銀幕，由女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）詮釋她的環保抗爭歷程。

不過PFAS對健康的衝擊仍有爭議。美國環境保護署（Environmental Protection Agency）形容PFAS「可能致癌」，澳洲衛生部門則指無「確鑿證據」支持這類物質與癌症有關。

(中央社)