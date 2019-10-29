彰化市「劉皓」文理短期補習班吳姓負責人2年前因不滿學生在課堂上吵鬧，傳訊息責備學生時情緒失控辱罵三字經，遭學生截圖貼上IG，竟反而在個人臉書直指被對手同業惡意抹黑，對手不滿提告，吳男竟辯稱自己是一時衝動，還說自己患有恐慌症、精神分裂等，否認犯行，遭彰化地院依加重誹謗罪判處拘役30天，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，前年10月29日晚間，吳男不滿甲生課堂吵鬧，竟以臉書通訊軟體messenger傳訊息，以「靠北啊」、「幹你娘」、「臭雞巴」、「幹」等文字辱罵，該生截圖後傳給同學乙生看，同學自行將圖片加註文字後上傳個人IG。

乙生IG貼文，加註「一個補習班老闆罵一個學生髒話，哈哈有夠傻眼，就算你認為的開玩笑，別人聽起來會舒服？原來是老師就可以罵別人媽媽，真夠厲害，誰還會想去你那讀，真的很誇張，後面說什麼培養好，笑死你罵了什麼我問號，原來兩家是合作的呢，真的都一個樣，罵人最沒口德」等文字，圖文又被他人轉傳給吳男。

吳男看完大為光火，一時氣憤下未經查證就將圖文公開貼在個人臉書動態，並貼文指「劉皓被彰興-師盟補習班-惡意抹黑，挺劉皓的請站出來-老師此時此刻需要你，師盟超級可怕-劉皓此生未見，看到我們彰興昨天開課成功，馬上出手-截圖後製造謠抹黑-背後桶（應為捅之誤）一刀，真可怕，我準備提告-一定往上追出抹黑者，真想不到，盡（應為竟之誤）然會如此摧殘我」等文字；遭點名的補習班陳姓負責人，認為吳男貼文指摘足以毀損其補習班名譽，委託律師提告。

吳男出庭時坦承貼文，但否認有加重誹謗，辯稱自己有查乙生臉書，發現乙生與同業補習班關係密切，當下一時衝動、沒思考那麼多，沒有求證或確認就張貼前述貼文。

法官審理時，請來提告的補習班班主任，還有甲生、乙生出庭作證，確認提告補習班與被告吳男補習班並無糾紛，也未指使乙生上傳圖片，認定吳男在個人臉書公開以文字、圖片，傳播散布未經證實的不實言論，已超過言論自由保障的免責範疇，且應認為帶有惡意。

法官審酌吳男未經求證，即在不特定多數人得以共見共聞之網路上，為誹謗之言論，損害告訴人之名譽，實有不該，兼衡量其自述為碩士畢業，已婚、育有3子，患有憂鬱症、恐慌症、精神分裂症等，以及犯後否認犯行之態度，認定吳男犯散布文字誹謗罪，做如上判決。

(中時 )