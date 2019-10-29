宜蘭市街角綠美化 開放認養 17:382019/10/29 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭市長江聰淵（右一）等人在健康路與公園路交叉口種下九芎，盼社區或團體等單位能認養該處空間，共同營造優質的環境。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市公所連續3年獲得宜蘭縣政府「花園城市」評比第1名，今天（29日）市長江聰淵在宜蘭運動公園旁轉角處種下九芎，強調原本髒亂的環境都已經整理好，廣邀鄉親認養。 市公所在道路分隔島、人行道及空地等處綠美化，讓原本髒亂、閒置的空間，成為社區的亮點，宜蘭市也讓社區等單位認養，維護並提升公共空間的品質，現宜蘭市有超過20個單位認養。 江聰淵表示，該處原本有很多廢棄車輛、工程車占用，市公所清除後對環境做整理、綠美化，現開放社區或團體等單位認養，盼望大家共同出力，協助公所推動美化城市。 (中時 ) #美化 #宜蘭市 #市公所 #認養 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去美化助攻 類比IC喊燒 04:102019/10/25 證券．權證 樹林高鐵綠廊道 邀你動腦美化 04:102019/10/26 地方新聞 遠傳認養北部及南部沙灘 淨灘綠行動 16:022019/10/28 財經 賴岳謙：民主是種治理方式！不能美化邪惡行為！ 04:102019/10/29 時論廣場 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 台北女生都好XX？ 網曝超準四大特徵 - 生活 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 - 生活 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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