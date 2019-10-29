宜蘭市公所連續3年獲得宜蘭縣政府「花園城市」評比第1名，今天（29日）市長江聰淵在宜蘭運動公園旁轉角處種下九芎，強調原本髒亂的環境都已經整理好，廣邀鄉親認養。

市公所在道路分隔島、人行道及空地等處綠美化，讓原本髒亂、閒置的空間，成為社區的亮點，宜蘭市也讓社區等單位認養，維護並提升公共空間的品質，現宜蘭市有超過20個單位認養。

江聰淵表示，該處原本有很多廢棄車輛、工程車占用，市公所清除後對環境做整理、綠美化，現開放社區或團體等單位認養，盼望大家共同出力，協助公所推動美化城市。

(中時 )