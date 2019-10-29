「馬拉松寶貝」曹純玉-台灣女子全馬紀錄保持人(2:34:18)🏆 曹純玉 Chun-Yu Tsao 以行動示範2020渣打馬精神- Without Limits「我，勇不設限」，大膽挑戰「標槍」！（嵌入自渣打馬臉書粉專）

明年1月19日登場的「2020渣打台北公益馬拉松」，首度推出全馬企業公益接力與報名公益捐款，企業、跑友愛心滿滿，公益跑起來，迄今19家企業報名全馬企業公益接力、捐款人數超過1,200人，捐款金額已近百萬！

「渣打台北公益馬拉松和其他賽事不同，過去6屆，我們已經累計服務727位視障朋友並幫助逾550位視障人才穩定就業。」渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，「今年開始，渣打推出Futuremakers全球公益計畫，舉辦弱勢青年工作坊，讓有夢想職業的弱勢青年在學生時期就提前接觸世界級品牌的知識與經驗，增加國際觀並且鼓勵他們不放棄向夢想前進。」

為了呼籲大家一起做公益，渣打馬特地邀請奧運選手曹純玉、鄭兆村、陳奎儒跨刀相挺，拍攝「奧運之星⭐勇不設限」系列FB影片，呼應「Without Limits 我，勇不設限」的口號。

影片中曹純玉、鄭兆村、陳奎儒分別跨界挑戰標槍、跨欄、空手道，趣味KUSO的呈現方式，讓人看到平日在征戰運動場的選手，為了力挺公益表現出輕鬆詼諧的一面，也透過影片鼓勵所有正在為夢想努力的朋友。

渣打馬攜手柯基犬卡卡首度推出聯名LINE貼圖。（渣打提供）

此外，渣打馬也在25日推出與插畫家馬蒂聯名的「渣打馬拉松X柯基犬卡卡 陪你無畏向前跑」公益貼圖。邀請大家一起幫助弱勢青年擁有學習、成長與就業的機會，就像貼圖中的柯基犬卡卡與超萌導盲犬一樣，在人生的馬拉松中相互扶持，有了彼此的陪伴與幫助，就能一起跑得更遠。

2020渣打馬也首創菁英跑者禮遇，只要2018-2019年曾參加過AIMS/IAAF認證賽事，男性全馬成績優於2小時50分（含）、女性優於3小時30分（含），即可免費參加全程馬拉松組別，並擁有菁英跑者專用號碼布，賽事當天享有起跑拱門保留第一排特別區，同時提前一分鐘起跑，賽後還可以獲得 Nike 提供運動商品一份，名額有限，額滿為止。

(中時電子報)