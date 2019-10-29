台灣維新黨29日公布立委提名名單，裡面出現基隆深綠議員陳志成，對此國民黨立委參選人宋瑋莉辦公室表示可以理解，而同為參選人的蔡適應辦公室則呼籲陳志成可以從大局思考。（吳康瑋攝）

台灣維新黨29日公布立委提名名單，裡面出現基隆深綠議員陳志成，對此國民黨立委參選人宋瑋莉辦公室表示可以理解，而同為參選人的蔡適應辦公室則呼籲陳志成可以從大局思考。（吳康瑋攝）

台灣維新黨29日公布立委提名名單，裡面出現基隆深綠議員陳志成，對此國民黨立委參選人宋瑋莉辦公室表示可以理解，而同為參選人的蔡適應辦公室則呼籲陳志成可以從大局思考。（吳康瑋攝）

台灣維新黨29日公布立委提名名單，裡面出現基隆深綠議員陳志成，對此國民黨立委參選人宋瑋莉辦公室表示可以理解，而同為參選人的蔡適應辦公室則呼籲陳志成可以從大局思考。（吳康瑋攝）

台灣維新黨29日公佈9名區域立委名單，其中，陳志成、王金山兩人分別是民進黨籍的前議員，若他們投入參選，勢必衝擊民進黨在基隆市、嘉義縣山區候選人蔡適應與陳明文的票倉。

國民黨立法委員參選人宋瑋莉對此表示，她對綠營陳志成議員的表態參選並不意外，並且同樣做為多屆市議員，更以同仁的立場來看，深知他曾為了民進黨所付出而努力。宋瑋莉更肯定他的勇氣，並表示「願意為了市民為了國家站出來，挑戰並對抗國家機器，捍衛中華民國與台灣，將來也會是可敬的對手！」

宋瑋莉更例舉昨日前副總統呂秀蓮，對於現任院長的不滿為例，呂秀蓮表示，民進黨執政，全部違背蔡總統的「謙卑、謙卑、再謙卑」，反而是傲慢。她質疑，「現任行政院長可以說『卸任的總統』是魔鬼中的魔鬼？」可看出民進黨執政下，為了我們看不見的政爭；內部已體無完膚，更可稱之為「四分五裂」。

宋瑋莉表示，民進黨已失去創黨時的中心思想，執政的民進黨政府已然背離民意，她更呼籲有智慧的基隆市民，在2020要勇敢改變台灣的命運，下架「蔡英文政府也下架不適應的立委。」

立法委員蔡適應競選總幹事民進黨市議會黨團總召蘇仁和表示，陳志成目前尚未退黨，而在陳志成同志表達參選立委意願的這段期間，包括市長、立委與我和許多黨籍資深議員都不斷與陳志成同志溝通，期待他能夠與大家再一起打拼，雖有媒體報導此事件，但在參選人正式登記前，民進黨都希望可以要團結不被分化，他呼籲陳志成顧及同僚情誼，和過去一樣從大局思考，做出對台灣最有利的決定。

(中時 )