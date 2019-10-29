國民黨總統參選人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，28日晚參加造勢，現場湧入不少支持者，不過有媒體報導現場椅子空一半，質疑韓流退燒。議員謝龍介今上資深媒體人黃暐瀚的節目分析，當晚謝衣鳳、蕭景田分別舉辦造勢晚會，人潮分流。而以「立委層級」的規模來看，這兩場都算「人多」，任何一位立委參選人看到人潮，當晚都會笑著睡著。

韓國瑜昨晚6點在為彰化縣溪州為立委參選人謝衣鳳站台造勢，7點半在員林為蕭景田輔選站台，然而，有媒體報導，韓國瑜昨晚抵達蕭景田會場後，現場椅子仍空了一半，質疑韓流退燒。

媒體人黃暐瀚邀謝龍介上節目分析此事，黃在FB發文表示，媒體說韓流退燒，彰化人少，空椅五千張。謝龍介以他的「主持專業」說明兩個重點：

1、那晚彰化場地大，椅子擺太長，離主舞台太遠，然後後排沒有電視牆，所以大家都往前擠，全都站起來，後排椅子當然會空。

2、當晚謝衣鳳、蕭景田分別舉辦造勢晚會，人潮分流。而以「立委層級」的規模來看，這兩場都算「人多」，任何一位立委參選人看到人潮，當晚都會笑著睡著。

在面對「討厭韓國瑜的年輕人」之後，韓國瑜民調止跌回升，謝龍介對於韓國瑜的後勢，還是很有信心。

(中時電子報)