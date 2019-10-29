台中一中原規畫拆除重建莊敬樓，並興建地下停車場，台中一中29日舉行臨時校務會議決議廢止停車場興建案。台中市府表示，公共建設需符合民意，「尊重校方、學生為本」，市府尊重師生與家長意見，將持續協助學校爭取莊敬樓改建經費，並盤點其他適合地方興建停車場；教育局則強調，台中一中操場跑道已使用8年，出現大面積隆起及滲水狀況，預估整建經費約需680萬元，實際工程經費將再審議，將爭取預算改善。

交通局表示，原已發包的委託專案管理服務、委託規畫設計及監造服務案，將依程序辦理契約終止，並結算相關服務費用，後續將持續盤點其他合適地方興建停車場。

停車場不蓋了，市府對中一中的硬體建設挹注不喊停，教育局強調，針對莊敬樓改建經費，將協助提報市府重大先期計畫審議，爭取預算改建，提供學生更優質的學習環境。

此外，由於台中一中操場跑道已使用8年，出現大面積隆起及滲水狀況，教育局預估整建經費約需680萬元，實際工程經費將再審議，教育局將爭取預算改善，讓台中一中學子使用安全的體育活動空間。

(中時 )