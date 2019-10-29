澳洲有關單位表示，觀光勝地大堡礁附近的聖靈群島（Whitsunday Islands）發生兩名英國遊客遭鯊魚攻擊，一人腳被咬掉，另一人則小腿嚴重撕裂傷，所幸均無性命之虞。
聖靈群島先前就發生多起鯊魚襲人事件，據馬開基地醫院（Mackay Base Hospital）表示，在這起最新的鯊魚攻擊事件裡，一名28歲男子右腳被咬斷，另一22歲男子則是左小腿嚴重撕裂傷。
一名官員告訴法新社：「兩名傷者從度假聖地艾爾利海灘（Airlie Beach）搭直升機送往醫院後，目前傷勢雖嚴重，但情況穩定。」
派遣直升機的昆士蘭中央救援中心表示，兩名男子乘船遊覽聖靈群島，在胡克水道（Hook Passage）游泳時，遭到鯊魚襲擊，「當鯊魚攻擊他們時，兩人正在此知名浮潛地點玩水中角力。一名傷者先遭攻擊後，據信鯊魚又回過頭來攻擊另一人」。
當時出遊的船上剛好有兩名外籍醫護人員，及時為逃回岸上的傷者進行第一時間急救。
(中央社)
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