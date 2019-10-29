過去如果要買菜都會想到傳統菜市場，但全聯和頂好等超市崛起後，因為營業時間更能配合上班族，讓不少人改去超市買菜。近日，一名網友貼文討論，傳統菜市場會沒落嗎？吸引不少網友回應。

日前有網友在PTT上貼文，之前經過某傳統市場時，想說好久沒逛，決定進去看看，沒想到竟發現來逛傳統市場的人多是老人，基本上沒有年輕人。讓原PO不禁回憶起小時候與媽媽逛菜市場的事情，當時30到40歲的主婦去逛菜市場是很常見的，現在卻相當少見，讓原PO擔憂我們的傳統市場會不會逐漸沒落？引來不少網友討論。

貼文曝光後，吸引許多網友回覆「傳統市場標榜新鮮，這點超市還是追不上」、「尤其肉類魚類新鮮度，超市的品質還有點距離」「傳統市場還可以殺價，超市不二價」、「超市一堆快過期的才在特價，自己取捨吧」、「內行人買食材都去傳統市場」、「到底是誰傳出這個消息的」。

但也有網友持相反意見認為，「沒落很多，有的市場攤位幾乎都只賣水果了！只有假日人比較多」、「都會區的傳統市場標價跟超市一樣，吃起來其實也差不多，不如去超市買買就好」。

(中時電子報)