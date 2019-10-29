台南藝術節爆出主視覺抄襲風波，涉嫌抄襲的三人制創今天透過聲明表達致歉，「引用英國插畫家的手掌圖案做修改，是我的疏忽，我的錯，很遺憾這件事發生，但是勇於坦承是最好的作法，對台南市文化局及策展團隊所有工作人員感到抱歉！對不起大家！」

聲明中，先提到關於2019台南藝術節設計Log的過程：是由三人制創以策展概念所發展的設計。當初提供給三人制創希望發展設計的概念為：以“穿越看不見的城市”為題，希望凝聚臺南老城及未來觀看藝文人群的城市，並把希望策劃的山線／海線／巷弄三條主線節目之意念放入，吸引更多喜愛藝術節的人們進來觀看。

在討論可以發展一個手勢當作主視覺或logo，台南安平港是台灣最早港口，我們可從已經消失的港口喚醒大家對台南人的自信，雖然是老府城但透過遊走式的表演形式跨越山線、海線讓在地人深入了解整個城市的價值。

而古台江內海的形狀有點像大拇指跟食指合起來OK的樣子，再加上古老佛手形態用現代化的線條和手繪TNAF當成掌紋來呈現，就有穿越古今融合現代新舊的設計概念。所以設計上使用象徵台南磚紅色與古地圖為基底，手勢虎口處為台江鯤鯓形體，透過手勢呈現三條主線與具觀看探索之意念，並加入”藝術帶領走入城市的掌紋”的想法，希望透過藝術節看見與穿越那些以往未能看見的城市。

(中時 )