地牛翻身！中央氣象局資訊顯示，今天15時57分發生芮氏規模3.1地震，地震深度15.9公里，震央位於花蓮縣政府北偏西方17.8公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級、南投縣與宜蘭縣1級。

(中時電子報)

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