花蓮15：57地震規模3.1 最大震度3級 17:242019/10/29 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮15:57地震規模3.1 最大震度3級 (圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！中央氣象局資訊顯示，今天15時57分發生芮氏規模3.1地震，地震深度15.9公里，震央位於花蓮縣政府北偏西方17.8公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級、南投縣與宜蘭縣1級。 (中時電子報) #花蓮 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮就博會 600職缺求才 04:102019/10/25 地方新聞 史上首見！中美拳王將於加州爭奪金腰帶 22:292019/10/25 兩岸 花蓮凌晨連2震！3.6規模地震 最大震度花蓮3級 03:362019/10/26 生活 花蓮發生規模3.7地震 最大震度花蓮太魯閣3級 15:012019/10/27 生活 7：28宜蘭近海規模4.3地震 最大震度宜蘭3級 07:392019/10/28 生活 美光發表最新企業級和消費級SSD進一步擴充資料儲存選項 09:002019/10/28 國際 內埔農工拳擊隊校友發光 全運會奪2金3銀4銅 19:222019/10/28 生活 內埔農工出拳王 校友穿金戴銀 04:102019/10/29 地方新聞 陸成功研製世界最大萬米級載人艙 12:112019/10/29 兩岸 碰撞兩年後 馬侃號終於返回大海 16:452019/10/29 軍事 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 台北女生都好XX？ 網曝超準四大特徵 - 生活 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 - 生活 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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