參加世棒12強賽的中職投手群可能需要改掉投球的「壞習慣」，桃猿隊的「鄉長」陳禹勳最要改的是與捕手打「暗號」，不能搖頭、搖頭、再搖頭，只能用喊的，以避免20秒內無法投出球。

由於12強賽設有壘上無人、投手需在20秒內出手、守方最後一名野手離開場內起算90秒內要完成換局，牛棚投手踏進場內開始90秒內需練投完畢；教練喊暫停上投手丘30秒內需離場。

12強的特別規則，陳禹勳表示，投球秒數對投球有影響，中職沒有規定秒數，會以自己的節奏丟球，他可能會拿滑石粉再拍掉，再表一下球褲再看暗號，這樣子已經用掉10秒了，如果捕手的暗號不要、不要再不要，已經會被警告1次而剩下5秒。

以前打國際賽的習慣，陳禹勳會直接對捕手用喊的，他說，他會用台語、中文或數字直接打暗號，但絕對不能用英文，例如slider之類的說法，中南美國家甚至日本都聽得懂，還有一個注意要訣是不能連續喊同一個「字」，因為對方也會抓語意。

陳禹勳用自己的暗號方式可以減少準備時間，他表示，在台灣的主場比賽守備幾乎是沒有聲音的，如果打中職的比賽，別隊主場都有自己的加油方式，在日職也是如此，應援的加油聲浪從外野而來，聲音更難聽得到。

對於12強之戰，陳禹勳強調，盡可能把自己做好、然後大家也出一點力做好，球隊發揮100分可贏球的話，如能表現80分就有很高的勝率，他若沒有準備好自己，球隊可能只剩70分，所以他要準備好自己。

(中時電子報)