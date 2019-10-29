頭份興隆里羅庚埤周邊有許多傳統埤塘。〔謝明俊攝〕

頭份興隆里羅庚埤周邊有許多景點，被譽為「頭份後花園」。〔謝明俊攝〕

頭份市興隆里的羅庚埤周邊擁有多個傳統埤塘及鄉野風貌，向來被稱為是「頭份後花園」，繼苗栗縣政府文觀局爭取經費完成第一期景觀建設後，縣府再向交通部觀光局爭取補助經費1500萬元，其中包括縣府負擔360元自償及配合款，來改善羅庚埤周邊景觀，全部工程將在11月上旬啟動，預計明年10月完工，將可提升該區域的旅遊服務品質。

文化觀光局長林彥甫表示，頭份市羅庚埤的羅庚一詞，源自羅經、羅盤，因埤塘外貌形似而得名，後因農耕飲水引用，另有「羅耕埤」、「羅庚埤」、「羅埂埤」等名，當地文化發展協會希望正名為「羅庚埤」。埤的周邊湖光水色、林木茂盛，但因部分周邊設施與景點有使用性上問題，文觀局彙整地方意見後提報計畫，獲得交通部觀光局核定補助經費1500萬元，其中包括縣府負擔360萬元的自償款及配合款。

文觀局指出，羅庚埤鄰近觀賞景點資源多，像是：流東客家大院、永和山水庫、老崎古道、松林步道、大同寺、慈母亭、楓香林、楓林吊橋等景點，其中興埔街及興隆路交界處，有一高鐵隧道，站在上邊可感受到列車高速進出隧道的震撼感，吸引許多市民及遊客來此休憩、騎車。

這次進行的羅庚埤周邊景觀環境改善工程，內容包括步道護欄、景觀平台、休憩座椅、道路指標與解說設施、照明設施等設施，本案將於108年11月上旬開工，預計109年10月完工，完工後可有效提升該區域觀光旅遊服務水準。

(中時 )