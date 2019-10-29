行政院長蘇貞昌院長砲轟馬英九和馬友友站在人權對立面，為威權服務，網友翻出2008年陳幸妤被媒體採訪的影片，高喊：「蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？」前總統陳水扁今表示，站在歷史正確一邊的有人權，站在對立面的一方也有人權。蘇貞昌有人權，馬英九有人權，陳長文有人權，律師當然也可以談論當事人的人權。

扁強調，從威權走向民主的果實，應該屬於全民共享，不應再分改革的一方或對立的一面不是嗎？

陳水扁今指出，還依稀記得2008年8月19日媒體採訪報導，在阿扁當黨主席時任財務長的民進黨團總召柯建銘就直言：「陳幸妤講的都是實情！歷任黨主席，民進黨財務有困難只有阿扁最有擔當，幫助民進黨很多事情。」

扁說，柯總召也曾在高院扁案開庭時應訊結證，阿扁對民進黨的捐輸，對黨公職候選人選舉錢的提供，都是歷任主席最多的。

他指出，除了鄭新助議員外，余天立委最為老實，他坦承2008年立委選舉拿到阿扁100萬元的選舉錢，申報收到30萬元。台聯主席在法院作證，阿扁曾在2001年、2004年兩次立委選舉，分別給了3000萬元；李應元也供證2002年台北市長選舉，阿扁給他5000萬元的競選經費等。

扁強調，重點是人權的普世價值，也是基本人權，不能剝奪也不能限制。每一個人都可以談論人權，也都享有人權。被害人有人權，加害人也有人權。站在歷史正確一邊的有人權，站在對立面的一方也有人權。蘇貞昌有人權，馬英九有人權，陳長文有人權，律師當然也可以談論當事人的人權。

他說，阿扁擔任立委時也曾跟所謂「站在對立面，為威權服務，吃香喝辣」的馬英九研考會主委，在台大校園進行「總統直選vs委任直選」的大辯論。阿扁主張總統直選 ，馬英九站在對立面，為威權服務，為國民黨的委任直選辯護。難道我們能跟馬英九說，2008年你還有那個臉來參選直接民選的總統嗎？

(中時 )