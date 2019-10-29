阿公阿嬤看到活潑可愛的孩子前來「要糖果」，臉上充滿微笑。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

又到了「不給糖，就搗蛋」的萬聖節，草屯療養院兒童日間病房治療師及護理師們，特別裝扮南瓜精靈，邀請大家一起參加「萬聖派對」，並且融入治療元素， 除了增添親子間的歡樂回憶，也成為家長訓練孩子的最佳參考。

派對中，孩子們打扮成小南瓜精靈、小巫師、小蜘蛛人等，在眾人的驚喜歡呼聲中，帶來精彩的創意造型走秀，加上配合音樂的即興舞蹈，每個孩子都玩得不亦樂乎。

護理長何素葉表示，為了促進親子互動， 治療師們安排親子手作糖果盒，在家長們細心導引孩子的同時，是孩子訓練手部精細動作與肌肉控制的最佳時機，隨後大家前往老人日間病房「要糖果」，阿公阿嬤看到活潑可愛的孩子，臉上充滿微笑。在充滿歡笑之餘，也讓孩子們學習人際之間的互動，特別是眼睛要注視著對方與打招呼問候。

兒童青少年精神醫學科主任許維堅說，院方提供門診、團體治療、兒童日間病房（周一至五早上密集式治療）、急性住院服務等完善治療，以及針對發展遲緩、自閉症、過動症兒童提供早期療育；0-6歲是兒童身心發展的黃金期，其中3歲以前作早期療育一年的效果，是3歲以後接受療育的10倍，所以一定要越早療育越好。

(中時 )