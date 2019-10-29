台南區農改場29日在太康有機農業專區示範有機耕作技術，包括品種、栽種、輪作、循環、液肥5大技術一次到位，其中有機液肥製作時可避免臭味，參與的農友都相當感興趣。（莊曜聰攝）

台南區農改場29日在太康有機農業專區示範有機耕作技術，展示在土壤中添加適量生物炭處理後，短期葉菜生長情況較佳，產量最多可增加3成。（台南區農改場提供／莊曜聰台南傳真）

台南區農業改良場29日在柳營區太康有機農業專區舉辦「有機青油菜及循環農業示範觀摩會」，包括品種、栽種、輪作、循環、液肥等5大技術一次到位，希望提升農民種植有機葉菜的意願及栽培技術，以因應市場需求，吸引近200農民參與，對於包括生物炭的運用、液肥製作過程降低臭味等都感到濃厚興趣。

近年來環境保護、資源保育、循環利用等議題受到關注，農業耕作及經營模式也有朝友善種植發展的趨勢，近年農委會推動有機耕作及循環農業，台南區農改場特別整合出從耐熱葉菜品種、肥料減量施用、水旱田輪作、生物炭應用及在地有機液肥製作等整套模式，傳授農民種好菜的撇步。

現場展示近來正夯的有機青油菜，這類品種因為有耐熱、柔嫩及強健等生長特性，特別適合夏季栽種，推廣至今獲得許多蔬菜農場青睞，也持續種植生產；另外還有結球萵苣的省工栽種法，介紹在種植前應用畦內一次施肥，取代傳統多次追肥的傳統模式，不僅肥料用量減少2成5以上，重量及品質都不輸原有方式，還有低密度育苗、高密度種植的水稻栽培方式，可抑制雜草生長並增加產量。

另外還有農業副產物的循環利用，將生物炭添加到土壤中，改善土壤品質，經過短期葉菜類的栽種測試後，不僅生長情況較佳，產量最多可增加3成；而有機肥料容易造成臭味是一大困擾，現場也傳授如何在製作過程減少臭味的妙招，參與的農民都聚精會神，還拿出手機錄影。

(中時 )