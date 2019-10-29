苗栗縣政府與縣內各醫療院所，致力防治B、C肝把關人民健康。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌頒獎感謝李綜合醫院，投入肝炎防治，治療率達84.47％。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動肝淨鄉里肝炎社區篩檢活動有成

苗栗縣政府率先全國推動「肝淨鄉里肝炎社區篩檢活動」，10年來深入社區篩檢逾8萬3000人，並協助B、C肝帶原者轉介治療，篩檢到追蹤治療比率居全國之冠，其中苑裡鎮被列為全國C肝風險最高層級之一，經各界努力，治療率高達84.47％，將朝2025年「肝炎根除」目標。

縣府自2010年自籌經費提供免費篩檢肝炎，10年間結合各界資源，深入鄉鎮角落，共篩檢8萬3254人次，篩出1萬4321件B及C肝炎陽性反應個案。而被行政院國家C型肝炎旗艦計畫辦公室，列為全台368個鄉鎮市區中C肝風險層級最高之一的苑裡鎮，在縣府衛生局與李綜合醫院積極的投入下，今年苑裡鎮篩檢1329人次中，有328人為陽性，其中有161人應治療，已有136人完成治療，治療率達84.47％，效果顯著。

29日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍與縣府衛生局長張蕊仙等人，頒贈獎狀感謝醫療院所與鄉鎮市長等相關單位推動肝篩與治療。徐耀昌表示，苗栗為全台第一個推動B、C肝炎免費篩檢縣市，篩檢及治療比率更達全國之冠，將朝2025「C肝根除」為目標邁進。

徐耀昌提醒，只要抽血就能得知體內是否藏有C肝病毒，不同地區篩檢做法因地制宜，找出潛在C肝協助轉介治療。疾管署北區管制中心副主任吳智文也肯定苗栗縣府團隊與醫療院所的努力，讚揚各單位致力防治B、C肝把關人民健康。

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