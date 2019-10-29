◎蔡英文開支票 8億元補助大型農機

總統蔡英文今日出席桃園大型農機具展，她宣布，目前政府每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息、已投入8億元補助小型農機計畫，未來將再投入8億元補助大型農機計畫，完成最後一塊拼圖，讓農機補助制度全面正式到位，帶領台灣農業走向智慧化、自動化，成為農友們最有力的幫手，讓台灣農業持續在國際上打響品牌。

◎沙塵暴飄至上海 明恐影響北台灣

大陸沙塵暴已經抵達上海，環保署提醒，中部以北的民眾，要注意空氣品質，明天可能到達橘色提醒等級。

◎母請產假父請育嬰假 薪水這樣算

托育催生聯盟今天召開記者會呼籲，調整現行育嬰留職停薪規範，讓父親在配偶請請產假的第一個月同步請育嬰假，該月得請領9成薪的育嬰留職停薪津貼。勞動部說，依現行規定，母親請產假時，雇主應給付全薪，當孩子出生後，父親也可以請育嬰假，但依規定僅能請領6成的育嬰。

◎韓訪南瑤宮展人氣 韓粉擠爆喊凍蒜

國民黨總統參選人韓國瑜29日早上參拜彰化市南瑤宮，現場旗海飄揚，高呼韓國瑜凍蒜，韓國瑜表示，這次來南瑤宮拜媽祖，祈求媽祖婆保佑所有信眾平平安安、快快樂樂，南瑤宮是清朝乾隆期間到現在已經300多年，非常了不起，也是繼田中乾德宮後，第2次看到政教合一，除了祈求封調雨順、國泰民安，還要再加上，「台灣安全、人民有錢」。

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(中時電子報)