中共國家主席習近平提出發展區塊鏈作為核心技術後，大陸各界隨即跟進訂立區塊鏈產業發展計劃。中國大陸網路巨擘騰訊公司最近也與學術機構及稅務部門合作，在國際電信聯盟會議上提出建立區塊鏈分散式架構的電子發票通用框架，並制訂相關標準。此一研究項目已獲得國際電信聯盟支持，未來將由大陸負責起草、討論及修訂區塊鏈發票相關的國際標準。

習近平定調加速區塊鏈發展後，大陸A股受到激勵放量上揚，各大股指普漲，區塊鏈更成市場熱點，概念股紛紛漲停。雖然至今仍有許多人發出質疑：「區塊鏈到底是什麼？」但隨著中共中央定調，還沒搞清楚就衝進去的企業界與民眾所在多有，都想在大陸官方的風口上搶佔有利位置。

騰訊官方公眾號消息指出，近日騰訊公司和中國大陸信息通信研究院、深圳稅務局聯合代表中國大陸，在國際電信聯盟第16研究組第22課題組(ITU-T SG16 Q22)會體會議上首次提出《General Framework of DLT based invoices》（基於區塊鏈分散式帳本的電子發票通用框架）標準立項，獲得了成員國家的支持，順利通過新標準立項，這意味著誌著區塊鏈發票的標準起草工作正式啟動。

《騰訊新聞》指出，大陸首張區塊鏈發票是在去年8月10日由大陸稅務總局深圳市稅務局與騰訊聯合開出，這種區塊鏈電子發票不用排隊開發票，不用手寫抬頭，不用擔心發票遺，無實體憑據，以後報銷帳務也不用貼發票。

報導說，一年多來，大陸的區塊鏈發票有許多新進展。目前區塊鏈發票已覆蓋100多個行業，接入企業超過5300家，已被廣泛應用於金融保險、零售商超、酒店餐飲、停車服務等行業，開具區塊鏈發票累計超過800萬張。

區塊鏈技術與發票可以說是一對天生佳偶，區塊鏈具有全流程完整追溯、資訊不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假發票，完善發票監管流程。同時，還具有降低成本、簡化流程、保障資料安全和隱私的優勢。

大陸在國際電信聯盟提出為區塊鏈電子發票國際標準立項，獲得英國、瑞士、瑞典、西班牙和巴西等國家的支持。各國代表認為區塊鏈發票是未來數字經濟社會的重要基礎設施，肯定了區塊鏈發票標準化的重要性。

報導說，這次立項再度證明騰訊技術實力和成功的區塊鏈技術應用，也建立了騰訊區塊鏈技術國際交流通道。

(中時電子報)