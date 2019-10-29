300C3總監許雪珠(中)說，高齡化社會是未來趨勢，需要更多人來投入關懷長者的行列。（張晉銘攝）

榮譽副總監林海龍(中)表示，這次活動串聯91個分會的民間力量，贈送給長者的紅包總金額達30萬。（張晉銘攝）

隨著台灣逐步邁向高齡化社會，關懷獨居長者成為刻不容緩的議題，國際獅子會300C3區和草屯獅子會將於11月3日在南投縣旭光高中舉辦關懷獨居長者敬老餐會，現場安排一系列敬愛長者活動，希望藉此帶動社會重視與照顧老人的生活。

草屯獅子會表示，活動時間為上午7：30-13：30，屆時將邀請500位獨居長者到場，並安排中醫義診、骨科／家醫科義診、義剪、量血壓、經絡按摩、能量紓壓等活動，以及薩克斯風、舞蹈和街頭藝人等精彩表演。另外還有懷舊胖卡之旅，雞蛋糕、蔥油餅、芋仔冰和傳統豆花等傳統點心一字排開，讓老人家重拾兒時記憶。

300C3總監許雪珠說，高齡化社會是未來趨勢，需要更多人來投入關懷長者的行列，近期也贈送30台投籃機到每個社區，希望讓年長者多多地動手、動腳和動腦，增進身心健康。

榮譽副總監林海龍表示，做功德無形之中會獲得福報，這次活動串聯91個分會的民間力量，贈送給長者的紅包總金額達30萬，獅友和志工也會在場提供協助，讓長輩感受到如同家裡的溫暖。

(中時 )