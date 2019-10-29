獅潭國中游泳池採標準水道，空間寬敞明亮。（巫靜婷攝）

獅潭國中室內游泳池開放時間改為周二至周六，擴大服務鄉親假日游泳需求。（巫靜婷攝）

獅潭國中室內游泳池設有男女盥洗更衣室，環境整潔。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭國中設有標準游泳池，原僅開放平日教學使用，但因學生數少，使用率偏低，校長林煜騰為活化資源，宣布即日起改為周二至周六，免費對外開放，獅潭鄉位於山區，游泳設備資源不足，調整開放時間，能增加鄉內長者及返鄉民眾，休閒娛樂的場域，另配合課綱，明年也將成立游泳隊。

獅潭國中標準游泳池建於2010年，設有6水道，長25公尺、寬14公尺、深1.2公尺，為獅潭鄉3所小學、1所國中，學習游泳的場域，2014年將露天游泳池整建為室內溫水游泳池，取自大東勢深山的山泉水，過濾循環、銅銀離子殺菌，水質好，備受在地鄉親青睞。

林煜騰指出，游泳池原開放時間為周一至周五上課時段，提供教學使用，暑假周末則整天對外開放，為提升場館使用率，這學期決定將開放時間，挪移為周二至周六，平日下午3點至4點半、周六上午9點至12點、下午1點至5點，將1天時間改到假日，可擴大服務返鄉民眾。

林煜騰表示，游泳池場館設有男女更衣室、衛浴設備、置物場所、地面防滑、池邊欄杆、基本救生器材、醫護設備等，空間寬敞明亮，並依規定配置1名救生員，除了提供社區民眾訓練體能，明年待教育部核定游泳隊成立，泳池也將成為訓練場地。

(中時 )