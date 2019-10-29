台灣網路名人吸引陸媒拍攝。（洪肇君攝）

江西省自古文風鼎盛，自有科舉以來，歷代進士凡98689人，江西籍者10560人，比例超過一成；江西各縣市中，又以吉安市最厲害，歷代吉安籍進士達2749人。這與江西人重文教有關，宋元明清時期，江西書院盛行，大儒講學，地方士紳支持，造就一地文風。直到現在，江西的書院沿襲古風，依舊誨人不倦。

位於吉安市贛江河中島的白鷺洲書院，雖然不是李白〈登金陵鳳凰台〉詩「三山半落青天外，二水中分白鷺洲」中的白鷺洲，但兩地地名一樣，景致也相仿。宋朝起，這裡就創建了白鷺洲書院，其中最鼎鼎大名的學生叫做文天祥，忠肝義膽名垂青史。

很少人知道，文天祥不只忠於朝廷抵抗元軍，他參加科考時，年僅20歲就獲得殿試第一，也就是該科狀元。現在的白鷺洲書院，保留清朝舊建築，又有民國時期辦學校的洋樓，新舊建築相映；書院的對面為吉安市第七中學，又名白鷺洲中學，這裡的學生可以很自豪的說，他們的學長叫做文天祥。

陽明書院是吉安市另一個古蹟，紀念曾擔任廬陵（吉安舊名）縣令的王守仁。王守仁曾經在青原山講學，後世大力推崇「知行合一」的陽明學派人物，於清朝道光年間，在此修建了陽明書院。

王陽明是中國歷史上極少數有文采又能帶兵打仗的人，他被發配到貴州擔任龍場驛丞（相當於偏僻鄉下的郵局局長）途中，宦官劉瑾派人暗殺他，王陽明能躲過暗殺逃回京城，幾年後回江西為官，提兵平定寧王造反的宸濠之亂。現在的陽明書院就在青原山腳下，磚木結構建築，內設有王陽明生平事跡陳列館，經常舉辦各種展覽。

位於鷹潭貴溪市貴溪一中旁的象山書院，遺跡已然不存，僅留下山壁上鑴著「象山書院」4個大字。明朝旅行家徐霞客曾來過此處，其遊記中所記載的景色，於今猶存。山腳下，耳邊傳來貴溪一中的朗朗讀書聲，秉承陸九淵的治學精神，這所學校是當地最好的中學，共有學生約七千人，每年高考錄取率超過80％，其中20％能考上一本的名校。

(中時 )