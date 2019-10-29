通霄鎮公所於梅南社區長壽會館前廣場，畫設全鎮第1座機車考照練習場，提供鎮民就近練習的場域。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通苑地區機車考照需求大，繼苑裡鎮在新復社區活動中心、鎮安宮前廣場，畫設練習場後，通霄鎮近日也迎來第1座練習場，由於機車考照變嚴格，鎮民希望能就近練習，公所最終擇定畫設於梅南社區長壽會館前廣場，經苗栗監理站會勘後，正式啟用。

位於苗栗縣南部的通苑地區，過去長期無機車考照練習場地，鎮民只能無奈遠赴苗栗市的苗栗監理站練習，今年2月苑裡鎮率先在新復社區畫設練習場，是繼頭份市第2個有機車考照練習場的鄉鎮市，但跨鎮練習，通霄鄉親仍感到不便。

通霄鎮公所主祕張安全說，以前都是父母親載小孩到苗栗監理站練習，考照若沒過，1至2周後又再揮軍北上，舟車勞頓卻無可奈何，苑裡畫設2座練習場後，鎮民通常會就近到那練習，但仍稍嫌不便，通霄公所原規畫於慈后宮廣場畫設，但廠商會勘後認為水泥路面不平，最終改畫於梅南里。

鎮公所說明，梅南社區長壽會館前廣場為公有地，新畫設的機車考照練習場，經苗栗監理站25日會勘後，標線均符合規定，已正式啟用，練習場距離鎮中心約5至10分鐘車程，可就近服務鎮民，另將爭取偏鄉考照服務，充分利用場地。

苗栗監理站回應，以往偏鄉考照服務多辦在苑裡，雖目前通苑地區有合格的考照練習場，但考量監理站人力、電子設備鋪設及報名人數多寡等因素，還需等待下個月召開檢討會評估，才能決定是否換地點舉辦或增場。

(中時 )