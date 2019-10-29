「賣春茶室」內有大量老照片，介紹北港的人文風情。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮文史工作者蔡享潤整修1間閒置老房舍，改造成「賣春茶室」，專賣春茶與地方特產，並結合北港地區文史資料，介紹北港鎮的歷史文化，希望遊客來茶室喝茶吃點心，同時了解開發甚早的北港地區發展史。

「賣春茶室」位於北港鎮「暗街仔」老街，對面是北港工藝坊、百年甕牆等景點，附近還有光明屋獨立書店，每年新春至元宵節的北港巷弄燈會便是在「暗街仔」周邊舉行，形成1處充滿藝術文化與思古幽情的場域。

茶室負責人蔡享潤表示，「賣春茶室」原本定位為北港鎮史館，主要是讓遊客了解北港鎮的歷史與發展史，後來為了增加情趣，加入茶飲、點心與文創產品，茶室內蒐集大量北港地區老照片，可供大家考據研究。

蔡享潤指出，資料顯示，清康熙、乾隆年間台灣主要開發地區集中在南部，清朝在高雄、台南、嘉義分別設置鳳山縣、台灣縣、諸羅縣，其中諸羅縣的轄區包含嘉義縣以北，範圍最廣大，而諸羅縣的縣丞（副縣長）署便設在北港（舊稱笨港）。

蔡享潤說，「賣春茶室」因此特別製作兩塊「笨港縣丞署」招牌立於周邊，並藉由大量的老照片訴說清代、日據時代、民國初年的北港人文風情。

老照片記錄了北港溫浴場、公會堂、俱樂部、街役場、自來水場等早年建築，可見當時北港鎮的繁榮，如今僅自來水場留存，其餘均已拆除，大家只能藉由老照片睹物思情。

(中時 )