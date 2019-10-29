53歲的姚黛瑋與大11歲、擔任心理諮詢師的加拿大籍老公錢伯陞結婚20年，2人因工作分隔兩地，聚少離多，分居長達10年，她過去曾在節目中表示婚姻告急，也不只1次透露有意離婚。姚黛瑋今（29日）首度鬆口認了與錢伯陞於前年年中已簽字離婚，「其實我也是需要時間去接受自己是『失婚』身分，所以花了2年時間，但是我發現，好像大部分人以為我早就離婚了，我們做不成夫妻，彼此還是最好的朋友和家人」。

錢伯陞10年前赴北京工作後，與姚黛瑋的婚姻不止一次傳出觸礁，姚黛瑋曾在節目中表示，當初和錢伯陞結婚，就是為了破除遠距離戀愛的魔咒，當時坦言「遠距離確實對婚姻殺傷力很強，本來有想過搬去北京陪他，但後來因為工作加上上課決，定留在台北」。2人一度赴峇里島度假修補關係，姚黛瑋也說夫妻「有名無實」多年，曾鼓勵老公交女朋友，她很願意放手，甚至大剌剌直言婚姻多年來早已面臨性低潮問題。

姚黛瑋藉由運動保持窈窕身材。陳俊吉攝

她過去坦言好幾次懷疑錢伯陞有小三，只好寄託算命，「我雖沒有當做一回事，但還是忍不住問他，但他抵死不認，畢竟人不在我身邊，想像空間也特別大」。她與前夫膝下沒有子女，今年年初進醫院做了顯微鏡手術，醫生引出8公分卵巢囊腫水流，她當時瀟灑說：「一輩子沒進過產房，這樣也算圓滿。」她多年前有輕微憂鬱症，透過游泳、跑步等運動走出低谷。

姚黛瑋活出自我。陳俊吉攝

她今受訪說，前年錢伯陞趁著回來看狗的時候順便簽字，「簽字那一刻，我們心平氣和，我們告訴自己，從現在開始要做大人，不能找藉口依賴別人了」。她說有諮商案子仍會到大陸和前夫碰面，2人現在像工作夥伴，「我們只是不能做夫妻，平時還是會互通電話問平安」。

姚黛瑋近年除了演藝工作，在大陸也教身心靈成長課程，常與洋男共事，「深覺文化隔閡還是存在，我在街上看到全身毛茸茸的老外還是會怕，我也覺得有趣，自己嫁外國人，怎麼看外國人還會怕」。

姚黛瑋演藝工作之外，往返兩岸從事身心靈成長課程。陳俊吉攝

姚黛瑋與李千那在新戲飾演母女。（華視提供）

卜學亮和姚黛瑋飾演夫妻，個性可愛討有趣。（華視提供）

她剛拍完華視八點檔《守著陽光守著你》，劇中飾演卜學亮的老婆、李千那的媽媽。她說，這個媽媽和爸爸個性都很小孩子氣，反而需要女兒照顧，第一次和李千那合作很愉快，和卜學亮則是在小燕家族就有革命情感。

忙心理諮商工作、拍戲、運動及各種公益活動，單身的這2年，身邊有談得來的異性？她開心說，「很多，一直有。因為我個性比較女漢子，反而跟男生談得來，所以有很多哥兒們在身邊照顧我」，會再走入婚姻？她露出淡然語氣：「看緣份吧，我隨緣隨性。」

(中時 )