A-Lin今天舉辦「Lin距離 」免費小型音樂會，更加碼宣布明年2月14、15、16日在台北小巨蛋舉行《Passenger 旅．課》世界巡迴演唱會，三度攻蛋好消息讓現場百名粉絲全樂翻。出道至今飛了超過20多個城市的A-Lin，自爆曾被誤認為蔡依林（Jolin）、容祖兒，讓她直呼乾脆以後戴名牌，上面寫「I’m A-Lin」。

A-Lin今舉行「Lin距離」小型音樂會。（羅永銘攝）

一年之中將近有三分之一的時間在搭飛機，A-Lin先前曾被爆出搭機，遇到不禮貌空服員「比中指」，氣到事後寫信投訴航空公司，A-Lin說，雖然航空公司後來有回信道歉，但有些國家種族歧視，既然這麼直接「下次我也會比回去」。

不過仍碰過許多可愛的空姐，A-Lin分享有次搭乘國泰航空，那天準備要去工作油頭垢面，沒想到空姐很熱情、連座艙長都來打招呼，但在準備下機前，座艙長竟跟她說「我好喜歡看你做菜喔，Jolin~」，讓她頓時傻眼，跟座艙長說認錯人，座艙長還是很開心回「沒關係、沒關係」。

而被認錯還不是只有一次，有次到大陸商演結束，頂著濃妝吃海底撈，好幾位服務生一直看她，熱情送茶、送水果，結果最後跑來跟她說「我真的很喜歡你，你不要再裝了，容祖兒！」讓A-Lin很尷尬，直澄清「我不是容祖兒」，服務生仍然執意相信「你就是容祖兒」。A-Lin笑說，乾脆以後都帶著名牌，上面寫「I’m A-Lin」。

A-Lin今在「Lin距離」小型音樂會，一連帶來六首好歌，讓歌迷一飽耳福。（羅永銘攝）

今日在音樂會上一連帶來〈我都記得〉、〈完整的浪漫〉、〈以前以後〉、〈恰好〉、〈默默〉、〈幸福太短〉6首歌，看起來較先前纖瘦，A-Lin透露一個月前體脂飆到39，更一度胖到65公斤，「很容易喘」，還透露減肥期間有次半夜被惡夢嚇醒「沒吃到東西」，近一個月透過飲食控制，不吃鹹酥雞和少喝酒，希望體脂可以降到自己的標準23。

許久未出新專輯的A-Lin，談到近期正在籌備，年底也會推出新單曲，加上和索尼合約快到期，A-Lin並未透露未來動向「目前還是跟索尼合作」，經紀人則說「珍惜當下」，面對全新巡演，A-Lin坦言在台灣開唱很有壓力，原本想說開2場，後來才規劃開3場。A-Lin《passenger 旅。課》台北場巡演，明年2月14、15、16日於台北小巨蛋開唱，11月7日晚上七點開放A-Lin官網會員預購，11月9日早上十點全面啟售， 詳情請洽A-Lin官網或KKTIX售票。

(中時 )