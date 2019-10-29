蔡英文總統（左）29日出席「2019總統科學獎」頒獎典禮，親自頒發給數理科學組李遠鵬院士（右）。（陳信翰攝）

兩年一度的總統科學獎今(29)日舉行頒獎典禮，前中研院院長李遠哲胞弟、中研院院士李遠鵬為本屆「數理科學組」得主，他在致詞時提到，近年來我國面臨最嚴重的高教困境，即在於博士班學生越來越少，實驗室經驗難傳承，且缺乏高級人力，導致我國研究能力難與外國競爭，國家競爭力衰退，已成為嚴重的社會問題，並非單靠教育部與科技部便可解決。

李遠鵬回顧自己38年的學術研究生涯，強調一路走來，靠著一開始簡陋的儀器設備，到能夠做出領先國際的技術，需要的是努力與執著，還有追求求新求變的精神，不斷地要改進現有研究方法，並引進新的技術，才能克服研究瓶頸，完成與眾不同的研究。

但李遠鵬提到，近年來國內面臨最嚴重的高教問題，即在於想念博士班的學生愈來愈少，實驗室經驗傳承因此斷層，高級人力缺乏，如此問題如無法解決，將導致我國研究無法與外國競爭，國家競爭力勢必日漸衰退，「這是很嚴重的社會問題！」 不是單單仰賴科技部或教育部就可以解決，必須集思廣益，才能讓年輕學子發現、發展興趣與能力，有機會投入基礎科學研究。

李遠鵬也說，至於實驗室經驗傳承的問題，如要改變，勢必得改變制度，現在在大學教授從事研究工作，大多是一人單打獨鬥，主要在於碩、博士生在求學的兩年內，要上課、要學習新技術，無法擔負經驗傳承的重任，如果台灣可以參考日本或歐洲的制度，在教授之下，設置副教授、助理教授、技術員做為一個團隊，研究廣度與深度才能提升，如此我國教學研究才能與國外一流團隊競爭。

李遠鵬也指出，不少理工科的大學教授，如果教出來的碩士生，能進入半導體公司工作，學生的薪水加紅利，「比辛苦一輩子的教授高，情何以堪！」因此他會努力從事研究工作的教授請命。

李遠鵬最後提到，他們這一輩的大學教授，大多以研究為興趣，不在乎薪水，但年輕一輩的兢爭力與前一輩相差大，面對薪資福利條件，對於職涯一定有所抉擇，這樣會造成人才斷層，希望政府注意這個問題。

(旺報 )