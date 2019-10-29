刑事局副局長朱宗泰表示，為防制選舉賭盤影響明年初大選，警方將會持續強力偵辦。(林郁平攝)

為防制選舉賭盤影響明年初大選選風，事先剷除可能做為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭盤等地下簽賭行為，警政署從本月22日至28日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，共計查獲708件各類賭博案件。

刑事局副局長朱宗泰表示，本次專案動員全國各警察機關強力出擊，計掃蕩處所991處，查獲各類賭博案件708件1712人，包含職業賭場57件514人，六合彩簽賭277件325人，運動簽賭41件79人，網路賭博221件439人，其他賭博112件355人，合計現場查扣現金2372萬4096元。

警方指出，尤其針對易做為選舉賭盤依附的六合彩組頭及賭博網站強力取締。其中，刑事局國際刑警科依馬來西亞商業刑偵局所提供的詐騙情資，向上溯源追查詐欺機房系統商時，在宜蘭查獲李姓犯嫌還兼營地下簽賭，以六合彩、今彩539開出號碼作為中獎依據供賭客下注簽賭，現場扣押賭資973萬萬餘元、雙B名車3輛，初估經手金額逾千萬元。

另刑事局偵查第九大隊於網路偵蒐發現「QQ娛樂城」網站提供百家樂、六合彩、體育賽事等遊戲供人下注簽賭，贏得款項以1：1模式直接匯入賭客帳戶，警方搜索全台18處所，查獲嫌犯15人，查扣電腦31台、手機17支、現金686萬多元等贓證物。

警政署表示，選舉將屆，絕不容許以選舉賭盤影響選舉結果的不法事件，各警察機關將持續清查各類賭博案件是否涉及選舉賭盤，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序的不法分子，絕對會持續強力偵辦。

(中時 )