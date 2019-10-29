30歲港姐亞軍黃心穎今年4月爆出在計程車上激吻已婚許志安影片，使背負小三罵名的黃心穎不得不到美國生活避風頭。最近黃心穎的藝人姊姊黃心美受訪，透露有跟妹妹保持聯絡，黃心穎近來心情仍起起伏伏，又問黃心美有無因此被網友攻擊？黃心美霸氣說沒看到，「那些沒營養的東西為什麼要看？」

黃心穎半年前捲入「安心偷吃」緋聞成為眾矢之的，她在社群網站致歉後便全面神隱，還被媒體拍到現身洛杉磯機場，而她與前男友馬國明的戀情確定破局。近日黃心穎演出的電視劇《牛下女高音》解凍播出，外界一度以為黃心穎復出有望，但她仍未現身公開活動，還有傳言指她到美國轉行當起房屋仲介。

據《東網》報導，黃心穎姊姊黃心美昨(28日)為新節目《男士堂》現身，問黃心穎演出的《牛下女高音》負評很多？黃心美淡定說聲音一定會很多，自己沒留意，也不需要看那些沒營養的東西，她透露自己有跟妹妹保持聯絡，黃心穎心情時好時壞，不確定何時回香港，至於黃心穎被爆請公證公司跨海處理房屋買賣問題，黃心美則低調不願多說。

(中時電子報)