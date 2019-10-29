27歲劉姓男子假扮女生，2017年透過交友軟體和李姓男子換得李的謝姓女友性愛照片和影片，驚見謝竟是自己在IG追蹤已久的女神，隨即盜用謝女照片，和145名網友交換性愛影片，甚至刊登援交訊息，謝女獲悉後氣得報警提告，桃園地檢署依散布猥褻影像罪嫌起訴劉男。

謝姓網紅貌美又不吝於分享生活點滴，IG追蹤者眾，27歲的劉姓男子長年以IG追蹤謝女，熟悉謝女長相，去年透過交友軟體和一名李姓男子交換自拍性愛影片和照片，驚見影片中的女主角竟然是自己心儀已久的謝女。

劉男隨即利用IG創設假帳號假扮謝女，不但盜用她照片發文，更以限時動態發布「2女誠徵2男以上／晚上都可以／私訊」等性暗示文字，還從去年11月起，以交換自拍裸照和性交影片方式，把謝女的性愛畫面傳給145位網友。

謝女直到今年7月才發現性愛影片在網路瘋傳，報警追查，才知道去年在她同意下和李姓男友拍下的性愛影片和照片，竟被男友當成籌碼傳給劉姓男子。劉男被逮後坦承犯行，桃園地檢署依散布猥褻影像罪嫌起訴劉男。

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(中時 )