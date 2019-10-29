尼泊爾登山家普爾加今天在社群媒體貼文說，他用了短短7個月征服世界14座8000公尺以上高峰，刷新最快完登紀錄。

先前的紀錄保持人花了將近8年，才征服這14座高峰。

普爾加（Nirmal Purja）臉書貼文寫道：「＠nimsdai（普爾加的簡稱）從＃（喜馬拉雅山脈）希夏邦馬峰（＃Shishapangma）說：任務完成！」

波蘭登山家庫庫奇卡（Jerzy Kukuczka）花了7年11個月又14天於1987年完登14座8000公尺以上高峰，是先前最快完登的紀錄保持人。義大利傳奇探險家梅斯納（Reinhold Messner）則是最先完登14座高峰的第一人，從1970年開始挑戰，1986年完成壯舉。

南韓的金昌浩（Kim Chang-ho）比庫庫奇卡慢1個月完成挑戰，但和庫庫奇卡不同的是，金昌浩沒使用氧氣瓶。

36歲的普爾加曾為英國傭兵廓爾喀（Gurkha）一員，也曾在精銳部隊「特別海勤部隊」（Special Boat Service）服役。

他4月間展開雄心勃勃的「可能計畫」（Project Possible），第一階段登完安納布爾納峰（Annapurna）、刀拉吉利峰（Dhaulagiri）、干城章嘉峰（Kanchenjunga）、 聖母峰（Everest）、洛茲峰（Lhotse）、麥卡魯（Makalu），只花短短1個月。

1個月後，他前往巴基斯坦繼續第2階段挑戰，首先解決8125公尺、有「殺人峰」之稱的南加巴背峰（Nanga Parbat）。

為達目標得和睡不飽搏鬥的普爾加說，他幾乎是用跑百米的速度，飛速上下巴基斯坦5座高峰，包括加舒爾布魯木I峰（Gasherbrum I）、加舒爾布魯木II峰（Gasherbrum II），以及世界第2高峰K2。

23天後，他站上第2階段的第5座、也是最後1座山峰布洛德峰（Broad Peak）。

9月，他開始最後階段挑戰，只花不到1星期，就攀上了卓奧友峰（Cho Oyu）和馬納斯魯峰（Manaslu）峰頂。

他最近接受法新社訪問時表示，一開始他跟別人說自己的新探險，「大家都笑我，說『怎麼可能？』」。

「這是信任自己能力的問題。」

「心態必須保持正面，因為有時會出差錯。」

他說，希望藉由這項壯舉，激勵下個世代的尼泊爾登山者打破他紀錄。

(中央社)