▲南投縣長林明溱率地方各界民代與貴賓共為埔里地方特色產業微型園區主持揭幕式。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱與共同主持揭幕式的貴賓還有表演噶哈巫平埔族舞蹈的族人合影。（楊樹煌攝）

▲埔里地方特色產業微型園區揭幕，南投縣長林明溱期待這個有完善基礎設施的低汙染環保特色園區，值得廠商速來設廠。（楊樹煌攝）

▲埔里地方特色產業微型園區新建落成的辦公大樓。（楊樹煌攝）

全台第1座以觀光工廠為主題的「埔里地方特色產業微型園區」，29日舉行揭幕啟用典禮，南投縣長林明溱在會中期待這個有完善基礎設施的低汙染環保特色微型園區，值得廠商儘速前來設廠；立委馬文君也認為，微型園區麻雀雖小，五臟俱全，期待所有參與的廠商都能大發利市。

地方特色產業微型園區揭幕式，在埔里高工太鼓隊的震天鼓聲中揭開序幕，在地噶哈巫平埔族除表演精彩的傳統歌舞，並由噶哈巫族耆老，依循古禮，為園區的啟用進行別開生面的祭祀祈福儀式。

揭幕活動由縣長林明溱親臨主持，立委馬文君、議員王彩雲、黃世芳、林芳妤、陳宜君、葉仁創、副議長潘一全辦公室主任黃銘輝及埔里鎮公廖志城、埔里鎮代會主席胡嘉宸等都到場參與。

縣長林明溱指出，埔里微型產業園區將以食品觀光工廠為主軸，完善基礎公共設施包括汙水廠、綠帶、生態滯洪池、水電瓦斯管路及寬12公尺的道路、排水、路燈，讓投資廠商一次到位，不必再做額外投資，更重要的是園區緊臨國道六號，交通方便，附近並有麗寶集團的赤崁頂遊樂園、福興溫泉區、中台禪寺及花卉物流中心，具有絕佳的人潮錢潮吸引力。

立委馬文君指出，埔里微型產業園區廠商完成進駐後，預估至少可為地方創造300個以上就業機會，每年約可創造新台幣18億元產值，並為縣府帶來5到6億元的資產活化效益。再配合每年高達上百萬的觀光人潮，定可帶動地方經濟發展。

縣府建設處指出，「埔里地方特色產業微型園區」土地面積5公頃，其中產業用地達3公頃分成7大塊，公共設施用地約2公頃，提供6大公共設施，園區已確定有金都餐廳、埔工坊文創公司選定其中3塊基地，目前尚有多家潛在廠商洽談中，預期園區產業用地即將銷售一空。

(中時 )