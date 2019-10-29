火車噪音影響學生受教權！新北市汐止秀峰高中、汐止國中緊鄰火車鐵路，長期受列車噪音困擾，瞬間噪音值最高達88.4分貝，超過正常人忍受度70分貝達26％，猶如身處夜店，長期暴露恐失聰；學生抱怨，只要列車經過，課程便被迫中斷，1堂課平均3次。新北市議員張錦豪表示，台鐵半年前承諾改善，但至今遲遲沒有動作，要求台鐵公布計畫進度。

據教育局統計，新北市瑞芳高中、鶯歌國中、汐止國中、秀峰高中等多所學校本皆有火車噪音問題，經整修後，大部分都已改善，剩下汐止國中、秀峰高中尚未解決，2校師生滿是無奈。

汐止國中表示，列車噪音嚴重影響學生受教權，火車經過時，學生根本聽不清老師聲音，無法正常上課，一小時平均3次列車經過，課程就被中斷3次，如此狀況長達10年。

汐止國中家長會長吳晨穎說，校方希望台鐵協助裝設氣密窗，但台鐵派員做噪音檢測24小時的平均值後，認為未達標準，無法協助，校方抱怨，檢測應以上課時間為主，檢測半夜根本是為了拉低檢測值，希望台鐵能重新檢測。

新北市議員張錦豪指出，台鐵5月時曾派人會勘，也承諾會改善，但至今半年遲遲沒有下文，看不見任何動作，質疑台鐵說一套、做一套，要求台鐵提出計畫報告，讓師生瞭解目前進度。

台鐵則回應，已派人去做24小時噪音檢測，大部分時段都落在70-73分貝，並無超標，但他們了解噪音會影響學生受教權，已提出改善計畫供環保局於11月6日審查，會盡快把必要扣件與鋼軌焊接起來，並在鋼軌加裝助油器，減少噪音，還給校方寧靜的教學環境。

(中時 )