蔡英文執政3年多，不但「司法獨立」被「世界經濟論壇」評比為落後中國大陸之外，現在「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」所公布全球最佳大學排名，台灣大學落後中國大陸的7所大學，亞洲排名第21名。
「世界經濟論壇（達沃斯論壇）」2018年曾公布2017至2018年有關「司法獨立」的調查報告，報告顯示，台灣與中國大陸同樣獲得4.5分，中國大陸在全球排名第46名，台灣全球排名只有48名，落後於中國大陸。
而2019年10月，「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」公布全球大學排名，台灣大學落後於中國大陸的北京清華、北京大學、安徽中國科大、上海交大、浙江大學、南京大學以及復旦大學等7所大學，亞洲排名第21名。
總統蔡英文母校倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science），根據「美國新聞與世界報導」，在歐洲排名為第115名，全球排名第259名，全球排名在台大之後，也輸給中國大陸哈爾冰工業大學、華中科技大學以及廣州中山大學等10所大學。
(中時電子報)
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