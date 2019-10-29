入圍本屆金馬獎9項大獎的《夕霧花園》29日釋出前導預告，影片以一首蕭邦鋼琴曲貫穿，揭開片中李心潔與阿部寬情愫纏綿的浪漫過程，阿部寬一段英文台詞說道：「花園是由許多時鐘組成，有些快，有些慢，花園裡的生命都有自己的時間」，營造出神秘又動人的氛圍。該片日前金馬影展放映場次一開賣通通秒殺，令影迷期待不已。

導演林書宇說：「李心潔飾演的角色擺脫不了戰爭時的傷痛，她的演技感染觀眾，讓大家跟她一起學會原諒自己，放下傷痛。這一切都是源自於愛」。他坦言過去許多電影談到戰爭與傷痛，因此創作時非常謹慎，避免觀眾看片產生仇恨。《夕霧花園》集結了英國、馬來西亞、台灣、日本等各國金獎團隊跨國製作，導演林書宇笑言：「這部電影徹底改變了我」，他表示若是40歲前的自己，可能沒有勇氣和信心接下這部電影，此次的跨國拍攝合作讓他學習到很多知識與經驗，也很慶幸自己鼓起勇氣隻身飛往馬來西亞拍電影，為他的電影生涯開創不同的道路。該片描述歷經妹妹身亡的張雲林與日本園藝師中村有朋在二戰後的揪心愛情故事，電影11月29日全台上映。

(中時 )